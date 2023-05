Tina Turner im Alter von 83 Jahren gestorben

Die Musikwelt ist in Schockstarre. Rockikone Tina Turner ist gestern Abend im Alter von 83 Jahren nach langer Krankheit verstorben. Sie hat seit vielen Jahren in der Nähe von Zürich mit ihrem deutschen Ehemann gelebt. Zahlreiche Fans haben Blumensträuße und Kerzen vor ihrem Haus in der Schweiz niedergelegt. Fans und Weggefährten haben mit Bestürzung auf den Tod der Rockikone Tina Turner reagiert. Musiker Mick Jagger schrieb auf Twitter: Tina sei inspirierend gewesen und habe ihm am Anfang seiner Karriere sehr geholfen. Elton John schrieb auf Instagram: Wir haben eine der aufregendsten Performerinnen der Welt verloren. Auch Ex-US-Präsident Obama und Präsident Biden haben über die sozialen Medien ihre tiefe Betroffenheit und Trauer ausgedrückt.