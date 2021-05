Tischdiebe am Flughafen

Zwei mutmaßliche Tischdiebe haben mitten am Münchner Flughafen am helllichten Tag mehrere Tische abgebaut und wegschaffen wollen. Die Besitzerin habe die Unbekannten konfrontiert, teilte die Flughafenpolizei am Mittwoch mit. Ihre direkte Frage vom Montagnachmittag habe gelautet: «Wollen Sie meine Tische klauen?»

Ein angeblicher Auftrag einer beliefernden Brauerei zur Abholung der Tische war der Bistroinhaberin nicht bekannt. Die 41-Jährige stoppte das Vorhaben der Männer und verhinderte den Diebstahl. Die Flughafenpolizei sucht nun nach den Unbekannten und bittet Zeugen um Hinweise.