Tod einer österreichischen Ärztin: Razzia in Oberbayern

Der Fall einer bedrohten Ärztin Lisa-Maria Kellermayr aus Österreich schlägt jetzt auch Wellen nach Oberbayern. Heute Morgen hat die Generalstaatsanwaltschaft München die Wohnung eines 59-jährigen Impfgegners im Landkreis Starnberg durchsucht. Er hat sich laut den Ermittlern kooperativ verhalten. Ihm wird vorgeworfen, die 36-jährige Kellermayr wegen ihres Engagements in der Pandemie im Internet bedroht zu haben. Sie hatte nach monatelanger Bedrohung vor einer Woche Suizid begangen. Radio TOP FM berichtet in der Regel nicht über Selbstmorde, außer sie erfahren durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit. Falls ihr Hilfe braucht, wendet euch an die Telefonseelsorge oder an die kostenlosen Hotlines 0800 / 111 0 111 oder 0800 / 111 0 222