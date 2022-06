Am Karlsfelder See im Landkreis Dachau hat es in der Nacht offenbar einen tödlichen Badeunfall gegeben. Bereits am frühen Abend hatten Angehörige einen 82-Jährigen vermisst gemeldet, der im See schwimmen gehen wollte. Nach einer großen Suche konnte der Vermisste in der Nacht allerdings nur noch tot geborgen werden. Jetzt ermittelt die Polizei.