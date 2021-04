Schrecklicher Betriebsunfall in Landsberg. In einem Großlager ist ein Mann auf einem Hubwagen gegen ein sich öffnendes Rolltor gekracht. Dabei zog er sich so schwere Kopfverletzungen zu, dass er noch vor Ort verstarb. Die Kripo ermittelt, sieht bislang aber keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.