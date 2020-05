Tödlicher Unfall: Auto prallt gegen Stromkasten und Baum

Tragisches Unglück in München-Untersendling: Ein 28 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Unfall ums Leben gekommen. Laut der Feuerwehr hatte er letzte Nacht aus zunächst ungeklärter Ursache in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Auto verloren. Er fuhr über eine Verkehrsinsel, prallte gegen einen Stromkasten und krachte dann gegen einen Baum an einer Hauswand. Der 28-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Die Unfallstelle blieb zwischenzeitig großräumig abgesperrt. Der Schaden liegt bei etwa 70.000 Euro.