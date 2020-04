Bei Inning am Ammersee ist heute am frühen Vormittag ein schlimmer Unfall passiert. Auf der Staatsstraße zwischen Hechendorf und Inning wollte eine Autofahrerin nach links in Richtung Schlagenhofen abbiegen. Dabei übersah sie ein entgegenkommendes Motorrad. Beide Fahrzeuge stießen zusammen und der Motorradfahrer wurde in eine angrenzende Wiese geschleudert. Er wurde schwer verletzt ins Krankenhaus geflogen, wo er dann am Nachmittag verstorben ist.