Tödlicher Verkehrsunfall auf der B2 bei Krün

Ein tödlicher Verkehrsunfall hat am Morgen für eine lange Sperre der B2 bei Krün im Landkreis Garmisch-Partenkirchen gesorgt. Ein Kleintransporter war dort am frühen Morgen aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort ist er frontal mit einem Kleinlaster aus dem Landkreis Dachau zusammengestoßen. Der Lkw-Fahrer wurde nur leicht verletzt. Für den Fahrer des Kleintransporters kam dagegen jede Hilfe zu spät. Er ist noch an der Unfallstelle gestorben. Weil ein Gutachter zum Unfallort kommen musste, war die B2 in Höhe Krün stundenlang gesperrt.