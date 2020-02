Tolle Herzbrettl-Aktion im Landkreis Dachau

Von Herzen geben und nehmen – im Landkreis Dachau startet in Cafés, Restaurants oder Bäckereien jetzt eine tolle neue Aktion. Wer zum Beispiel einen Kaffee für sich kauft, kann einen weiteren bezahlen und den Bon an ein sogenanntes Herzbrettl hängen. Ein anderer Kunde kann sich den Bon dann vom Brett nehmen und gegen einen Kaffee eintauschen. Das funktioniert natürlich genauso gut mit Wurstsemmeln, Butterbrezen oder Krapfen. Sowas sei eine unaufwändige Geste, um Menschen im Alltag eine kleine Freude zu bereiten, so Landrat Löwl. Das „Herzbrettl“ richtet sich dabei übrigens an alle – jeder kann schenken und sich beschenken lassen. Geschäfte, die sich an der Aktion beteiligen wollen, können sich hier melden:

08131 74252 oder wirtschaft@dachauer-land.com