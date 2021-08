Wie macht man einen genialen Song noch besser? Man lasse ihn von den beiden absoluten Rocklegenden Bruce Springsteen und Eddie Vedder singen und füge noch ein Gitarrensolo von „Rage Against The Machine“-Gitarrist Tom Morello hinzu. Genau das hat Morello für sein neues Soloalbum mit AC/DCs „Highway To Hell“ gemacht und den Song direkt als Vorabsingle rausgebracht. Sein Album „The Atlas Underground Fire“ erscheint dann am 15. Oktober.

Und so klingt Morellos Version von „Highway To Hell“: