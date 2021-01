TOP FM Hörerin bittet um Hinweise nach Fahrerflucht

TOP FM Hörerin Hannelore bittet um Mithilfe. Ein unbekannter Fahrer ist in Freising beim Überholen ins Schleudern geraten und in das geparkte Auto ihrer Mutter geschlittert und dann einfach geflohen. Zeugen konnten noch sehen, dass es sich um einen BMW 3er E90 5 Türer in Silber bzw. Champagner Silber gehandelt hat. Der Unfall hatte sich am Dienstagabend zwischen 16:45 und 17:00 Uhr auf der Straße Gute Änger Kreuzung Angerbrunnenstraße, kurz vor der Bushaltestelle ereignet. Hannelore bittet um Infos, auch von Werkstätten, zum Unfallfahrer, damit ihre Mutter nicht auf den Kosten sitzen bleibt. Alle Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Freising entgegen.