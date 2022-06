Durchs Maislabyrinth laufen, Minigolfspielen mit der Familie, in den Freizeitpark fahren. Im Sommer können wir in Oberbayern so viele schöne Sachen erleben. Und genau zu denen laden wir Euch ein. Im TOP FM Jubel Juli schenken wir Euch immer von Montag bis Freitag die schönsten Erlebnisse in Oberbayern. Wenn Ihr einen Aufruf hört, ruft einfach unter der 08000 1064 1064 an. Und wenn Ihr die Jubelleitung trefft, laden wir Euch ein. Denn diesen Juli, geht das Leben auf uns!

Hier ein paar der Erlebnisse, die wir Euch schenken.