Kein Unfall, sondern ein Gewaltverbrechen war Ursache für den Tod einer jungen Frau im Landkreis Rosenheim. Das hat jetzt eine Obduktion ergeben. Die Leiche der 23-Jährigen war am Montag im Fluss Prien nahe dem Chiemsee entdeckt worden. Die junge Frau hatte in der Nacht zuvor einen Musikclub in ihrem Heimatort Aschau im Chiemgau besucht. Danach verliert sich ihre Spur. Die Kriminalpolizei hat eine Sonderkommission eingerichtet.