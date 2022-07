Tour für Kinder mit Quads und Bikes durch Oberbayern

Kinderaugen glänzen lassen. Das ist das Ziel des Vereins “Kids in Emotion” hier in München. Dabei geht es ihnen besonders um Kinder, die sozial benachteiligt sind, Behinderungen haben oder an Krankheiten leiden. Für sie legt sich der Verein ins Zeug und organisiert am Samstag eine große Ausfahrt. Mit Quads, Motorrädern mit Beiwagen und Trikes geht es ab 10:30 Uhr auf eine Tour durch Oberbayern. Start und Ziel ist das Möbelhaus Höffner in Freiham. Aktuell werden noch Fahrer gesucht. Infos dazu und die Anmeldung findet ihr hier.