Tragischer Badeunfall

In Kirchdorf im Landkreis Freising ist ein Badeausflug für zwei Männer tödlich geendet. Es war bereits nach acht Uhr abends am Samstag, als ein 38-jähriger beim Baden plötzlich untergegangen ist. Sein 47-jähriger Freund wollte ihm noch helfen, ist bei dem Rettungsversuch aber selber ertrunken. Auch die Versuche der Rettungskräfte, die geborgenen Männer zu reanimieren blieben erfolglos, die beiden Rumänen verstarben noch in der Nacht auf Sonntag im Krankenhaus. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei.