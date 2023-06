Tragischer Badeunfall im Landkreis München

Kreislaufprobleme, Krämpfe, plötzliche Erschöpfung? Vor allem von guten Schwimmern oft unterschätzt. Erst am Pfingstmontag ist ein 23-Jähriger im Unterschleißheimer See im Landkreis München ertrunken. Seine Familie hatte ihn zuvor noch als vermisst gemeldet. Sofort sind Wasserwacht, DLRG, Feuerwehr, sowie ein Helikopter ausgerückt – der Mann wurde schließlich unter Wasser gefunden. Die DLRG warnt jetzt davor: Man sollte niemals lange Strecken alleine schwimmen – außerdem sind die Seen in Oberbayern noch sehr kalt, was zu Unterkühlung oder Kreislaufproblemen führen kann.