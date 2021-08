Transall startet zum Abschiedsflug über die Region

Heute sagt ein ganz besonderes Flugzeug dem TOP FM Land Servus. Die Transall geht nach über 50 Jahren in Rente. Für die Menschen im Westen von München war das Brummen des Transportflugzeugs der Bundeswehr ein ständiger Begleiter. Heute startet ein Flieger in Sonderlackierung die Abschiedstour. Abflug ist um 08:40 Uhr in Memmingen. Dann überfliegt sie die Fliegerhorste in Penzing (gegen 10:25 Uhr) und Fürstenfeldbruck (gegen 10:45 Uhr), um dann weiter über den Flughafen München schließlich nach Roth in Franken zu fliegen, wo sie ihren letzten Landeplatz hat.