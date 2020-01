Dorfen und die Vereinsmitglieder des ESC Planegg trauern um Sophie Kratzer. Mit gerade mal 30 Jahren ist die ehemalige Eishockey-Nationalspielern am Montag gestorben. Sie erlag einem Krebsleiden. Alle, die sie kannten, trauern um einen ganz besonderen Menschen, schrieb das Gymnasium Dorfen, wo Kratzer 2008 ihr Abitur machte. Sie gewann sieben Mal die deutsche Meisterschaft und nahm 2014 an den olympischen Spielen in Sotchi teil. Die Beisetzung ist am Samstag in Dorfen.