Traumhafte Berghütten die noch geöffnet sind

Der Sommer gibt Ende Oktober nochmal ein kleines Comeback, und viele Menschen in Oberbayern zieht es daher in die Berge zum Wandern. Wer nicht all seinen Proviant selbst auf den Gipfel schleppen möchte, braucht aber eine gute Hütte, um dort einzukehren. Zum Glück haben noch einige Berghütten auch zu dieser Jahreszeit geöffnet. Hier eine Übersicht an traumhaften Berghütten in Oberbayern, die Ende Oktober noch offen haben.

Tegelberghaus in den Ammergauer Alpen

August-Schuster-Haus in den Ammergauer Alpen

Berggasthaus Herzogstand beim Walchensee

Staffelalm bei Kochel am See

Blomberghaus bei Bad Tölz

Mitteralm im Wendelsteingebirge

Brünnsteinhaus im Mangfallgebirge

Tutzinger Hütte an der Benediktenwand

Das Wankhaus im Estergebirge

Brauneck-Gipfelhaus

Bodenschneidhaus in den Schlierseer Bergen

Albert-Link-Hütte in den Schlierseer Bergen

Rotwandhaus in den Schlierseer Bergen

Schönfeldhütte in den Schlierseer Bergen

Frasdorfer Hütte in den Chiemgauer Alpen

Hochrieshütte in den Chiemgauer Alpen

Priener Hütte in den Chiemgauer Alpen