Traunreut: Zwei minderjährige Mädchen vermisst

Zwei 12 und 13 Jahre alte Mädchen, die in einem Pflegeheim in Traunreut wohnen, werden vermisst. Die Polizeistation Traunreut bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Suche nach den Kindern.

Seit der Nacht auf Montag, 24. Januar 2022, werden zwei Mädchen im Alter von 12 und 13 Jahren vermisst. Die beiden Kinder sind in einem Pflegeheim in Traunreut untergebracht. Dort wurden sie am Sonntagabend um 22.00 Uhr das letzte Mal gesehen. Bei den Mädchen handelt es sich um Carmina Csont und Daniela Schwab. Polizeiliche Ermittlungen ergaben, dass sie sich möglicherweise im Stadtbereich von Bad Aibling aufhalten.

Beide sind ca. 140cm groß und haben eine schlanke Figur. Daniela trägt vermutlich eine Jogginghose und Carmina vermutlich eine graue Hose, einen schwarzen Pulli und Winterboots.