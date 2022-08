Trinkgeld geben im Urlaub

Gerade im Urlaub gehört es einfach dazu. Nach einem langen Tag am Strand oder in der Stadt was leckeres Essen gehen. Aber wenn dann die Rechnung kommt, sind sich viele doch unsicher. Wie viel Trinkgeld gibt man denn so im Ausland? Hier die Übersicht mit den wichtigsten Regeln in unseren beliebtesten Urlaubsländern.

In Italien wird für das Gedeck und das Vorspeisen-Brot sogenanntes Coperto berechnet. Durch diese Grundgebühr muss man dem Kellner zwar kein Trinkgeld mehr geben, es ist aber trotzdem gerne gesehen. Wenn man etwas geben möchte, lässt man das Geld einfach auf dem Tisch liegen.

In Spanien und Portugal ist Trinkgeld nicht üblich. Wenn man doch etwas geben möchte, dann sollte man aber nicht zu wenig geben. Nur sein Kleingeld loswerden, gilt als sehr unhöflich. Bevor man also sehr geringe Beträge gibt, lässt man es lieber ganz bleiben.

In Frankreich gibt man zwar Trinkgeld, es dem Kellner direkt in die Hand zu geben ist aber ein absoluter Fauxpas. Hier lässt man das Trinkgeld immer direkt auf dem Tisch liegen. Einige Lokale verbieten das Geben von Trinkgeld aber auch komplett.

In Ägypten ist Trinkgeld sehr üblich und wird nicht nur im Restaurant gegeben. Es wird zum Beispiel auch von Gepäckträgern oder sogar hilfsbereiten Passanten erwartet, die einem den Weg gezeigt haben.

Reisen in skandinavische Länder sind dagegen sehr reisekassenfreundlich. Trinkgeld ist dort sowohl in Hotels, Restaurant als auch zum Beispiel beim Taxifahren im Preis enthalten.

In Irland und Großbritannien wird Trinkgeld ähnlich gegeben wie in Deutschland. Die Höhe die Rechnung, desto mehr Trinkgeld gibt man.

Teuer wird es dagegen in den USA. Hier müssen die Angestellten oft vom Trinkgeld leben, weshalb bis zu 20 Prozent ganz normal sind. Manchmal kann sogar schon im Voraus ein kleines Trinkgeld geben, beispielsweise damit man den Wunschplatz bekommt.