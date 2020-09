Gute Nachrichten aus dem Landkreis Dachau. Trotz Sommerferien und Urlaubszeit wurde in Karlsfeld wieder einiges an Blut gespendet. Zum letzten Termin kamen fast 100 Spender ins Bürgerhaus und dabei haben sich auch zehn neue Stammzellenspender typisieren lassen. Das nächste Mal Blut spenden kann man im Kreis Dachau schon am Freitag in Petershausen oder dann noch im Oktober in Vierkirchen und Markt Indersdorf. Weitere Termine des BRK direkt vor eurer Tür finde ihr auf blutspendedienst.com.