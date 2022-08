TSV 1860 gewinnt Häusler als Premiumpartner

Der TSV 1860 München steht aktuell an der Spitze der 3. Liga und auch abseits des Rasen läuft es. Der Verein hat jetzt Häusler Automobil als neuen Premiumpartner vorgestellt.

„Häusler engagiert sich in einem bedeutenden Umfang bei den Löwen. Wir verspüren im Team große Dankbarkeit und Wertschätzung“, freut sich 1860-Geschäftsführer Marc-Nicolai Pfeifer. „In Zeiten von größten Herausforderungen und explizit von Lieferengpässen in der Automobilindustrie ist ein solches Engagement keineswegs eine Selbstverständlichkeit. Bereits in den ersten Gesprächen konnten wir großes Vertrauen und Gedankengleichheit spüren.“

„Wie der TSV 1860 München steht auch Häusler für die Werte Ehrgeiz, Stärke, Siegeswille, Familie und Regionalität“, sagt Häusler-Geschäftsführer Michael Rappl. Das Münchner Traditionsunternehmen und gleichzeitig eines der ältesten Autohäuser in Bayern wurde bereits 1863 gegründet, nur drei Jahre später als der TSV 1860 München. Auch deshalb hat sich Häusler ganz bewusst für die Partnerschaft mit dem Münchner Traditionsverein entschieden und freut sich auf die entsprechenden Synergien, heißt es in einer Pressemitteilung.

Im nächsten Jahr feiert das Traditionsunternehmen sein 160. Jubiläum. Im Rahmen der Zusammenarbeit und vor allem der Feierlichkeiten sind zahlreiche kreative Werbemaßnahmen geplant, versprechen die Löwen.