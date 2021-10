Eine Surfwelle gibt es in Dachau zwar nicht, aber der TSV Dachau hat jetzt eine eigene Surfabteilung. Und die Mitglieder haben ein klares Ziel. Sie wollen alles dafür tun, dass auf dem MD-Gelände (ehemalige Papierfabrik) eine Surfwelle in der Amper wie am Münchner Eisbach entsteht. Bis es so weit ist, gehen reiten die Surfer aus Dachau eben auf anderen Wellen in Oberbayern.