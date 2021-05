Großer Jubel beim TSV Schwabmünchen im Landkreis Augsburg. Am Wochenende kehrten die Handballer wieder in die Hans-Nebauer-Sporthalle zurück, ein absolutes Highlight für alle SpielerInnen. Und die weibliche B-Jugend hatte doppelten Grund zur Freude. Sie besiegte die HSG Würm/Mitte mit 23:20 nach Verlängerung und zog so in die Endrunde um die deutsche Meisterschaft ein.