Die Strecke München Berlin in gerade mal 40 Minuten. Das wäre möglich mit dem sogenannten Hyperloop. Die Technische Universität München hat jetzt in Ottobrunn die europaweit erste Teststrecke eröffnet, die sogar für den Passagierbetrieb zugelassen ist. Das Hyperloop-Konzept: Eine Kapsel fährt durch eine weitgehend luftleere Röhre. So sind bis zu 850 Kilometer pro Stunde drin. Weit reisen kann man auf der Teststrecke aber noch nicht: Sie ist nur 24 Meter lang.