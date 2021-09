Türkenfeld: Bauern- und Handwerkermarkt beginnt am Samstag

Seifensieder, Besenmacher und Schmiede – Handwerk mal ganz traditionell gibts an diesem Wochenende auf dem Bauern- und Handwerkermarkt hier in Türkenfeld. An den Marktständen der Bauern gibts frisches Obst, Honig und hausgemachte Nudeln, den Handwerkern kann man bei ihrer Arbeit über die Schulter gucken oder sich auch mal selbst ausprobieren. Außerdem ist am Wochenende auch das Eseltreffen des Eselhofs Allinger. Da müssen die eigentlich als eher bockig bekannten Tiere unter anderem einen Hindernislauf überwinden. Der Markt auf dem Steingassenberg ist am Samstag und Sonntag von 10 bis 18 Uhr geöffnet, der Eintritt kostet fünf Euro.