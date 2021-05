Türkenfeld: Fabio radelt bis nach Rom für den guten Zweck

Das Wetter ruft nach Radltouren – während einige aber zum Beispiel durch den Landkreis fahren, hat Fabio Beinhofer aus Türkenfeld etwas größer gedacht. Er fährt für den guten Zweck von München nach Rom – auf die Idee sei er gekommen, nachdem er eine Dokumentation gesehen habe. „Das kann ich auch“, war sein Gedanke danach. 600 Kilometer hat Fabio jetzt noch vor sich bis er in Rom ankommt. Die Spenden gehen dann an eine Schule in Südafrika an der Fabio mal selbst unterrichtet hat. Wer spenden möchte findet alle Infos zur Aktion unter diesem Link.