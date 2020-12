„Türkenfeld hilft“ und wie! In der Gemeinde Türkenfeld im Landkreis Fürstenfeldbruck wurde wieder die Aktion „Türkenfeld hilft“ durchgeführt. Und dabei kamen dieses Jahr rund 20.000 Euro an Spenden zusammen. Und das wurde wieder an viele Bürger verteilt – mit Essensgutscheinen für Senioren, Geld für Rentner am Existenzminimum oder auch ein Dankeschön an die Helfer der Nachbarschaftshilfe.