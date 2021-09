Im westlichen Landkreis Fürstenfeldbruck erhalten die Anwohner in den letzten Tagen immer wieder Anrufe der „Deutschen Glasfaser“. Die Firma führt derzeit allerdings keine Telefonaktionen durch, so die Polizei. Sie warnt nun vor einer möglichen Telefonbetrugsmasche – Betroffene sollten solche Anrufe demnach am besten sofort beenden.