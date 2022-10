Hat es ihn einfach genervt, immer an der Ampel warten zu müssen? Ein Mann hat in Tutzing im Landkreis Starnberg sechs Nächte in Folge einfach eine Baustellenampel abgeschaltet. Nach fünf Nächten hatten die Bauarbeiter die Polizei informiert, die sich auf die Lauer legte. Gestern Nacht haben sie den Mann dann dabei erwischt, wie er sich wieder am Sicherungskasten zu schaffen machte. Über sein Motiv schwieg er aber.