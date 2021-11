Es war ein ziemlich schlechter Scherz, als am Wochenende ein 39-Jähriger die Feuerwehr nach Tutzing im Landkreis Starnberg alarmiert hat. Am Telefon hat er von Rauch und Feuer aus dem Dachgeschoss gesprochen, die Feuerwehr hat davon aber nichts gefunden. Dafür hat sich herausgestellt, dass in dem Haus die Exfreundin des Anrufers wohnt und der Mann wohl absichtlich die Feuerwehr zu ihr geschickt hat. Ihn erwartet nun eine Anzeige und er muss den Feuerwehreinsatz zahlen.