Bahnpendler zwischen Tutzing und Starnberg aufgepasst. Vom 2. April bis zum 13. Mai wird die Strecke immer von 21.30 Uhr bis 06.00 Uhr gesperrt. Grund ist die Erneuerung der Gleise. Aber nicht nur Pendler sind betroffen, sondern auch die Anwohner. Denn die Bahn will rund um die Uhr arbeiten, um den Bahnverkehr so wenig wie möglich zu beeinträchtigen – es wird also laut. Nur von 05.00 Uhr bis 06.00 Uhr wird die Arbeit niedergelegt.