Illegale Straßenrennen, das ist leider Alltag für die Polizei, aber die Beamten in Tutzing im Landkreis Starnberg haben so ein Rennen auch noch nicht erlebt: Am frühen Sonntagmorgen hat ein 19-Jähriger versucht, auf der Straße schneller als ein parallel fahrender Regionalzug zu sein. Bei mehr als 100 Stundenkilometern hat er aber die Kontrolle verloren. Alle vier Insassen sind wie durch ein Wunder unverletzt geblieben. Der Fahrer war außerdem alkoholisiert.