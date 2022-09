TV-Sender Sky versteigert sein Inventar

Ein FC-Bayern-Rotes Schweinsteiger Straßenschild, zahlreiche Filmposter und unzählige weitere Kuriositäten. Der Fernsehsender Sky versteigert sein Inventar hier in Unterföhring. Und dabei kommen neben zahlreichen Büromöbeln eben auch die ungewöhnlichsten Sammlerstücke unter den Hammer. Auch für Kinofans gibt es einige Besonderheiten, unter anderem XXL Filmposter von Game of Thrones, den Simpsons oder Pulp Fiction. Wer Interesse hat, kann sich die Sammlerstücke am 29. September bei einem Rundgang genauer anschauen. Versteigert wird dann am 5. Oktober.

Link zur Anmeldung für den Rundgang:

https://auktionen.restlos.com/de/00577_onlineauktion_-_standortverlagerung_sky_deutschland_-_bueromoebel_und_einr/a/1587