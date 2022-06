Pendler und Innenstadt-Händler in München sind genervt. Vom 8. Juni bis voraussichtlich 3. August werden nämlich die U-Bahnlinien U4 und U5 nicht mehr am Stachus halten. Grund sind Arbeiten an Rolltreppen, die erneuert werden müssen. Weiter erreichbar ist der Stachus dann mit der S-Bahn oder den Tramlinien 16, 17, 18, 19, 20, 21, 27 und 28. Der U-Bahnhof muss für das Bauprojekt jedoch vollständig gesperrt bleiben.