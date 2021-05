Das vier Spiele der Europameisterschaft in München stattfinden ist ja sicher und jetzt steht auch der offizielle Song für die EM fest. Und zwar „We Are The People We’ve Been Waiting For“ von DJ Martin Garrix und .. U2. Ja richtig gehört, Bono und The Edge steuern dem Soundtrack der EM einen Song bei. Das haben die Musiker nun auf Instagram verkündet. In einem schwarz-weißen Bild strahlen die Künstler hier zusammen in die Kamera. Am Freitag kann man die EM-Single dann auch endlich anhören.