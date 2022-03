U3 und U6 in der Münchner Innenstadt für drei Monate gesperrt – so kommt ihr durch die Stadt!

Wer in der Münchner Innenstadt unterwegs ist, muss sich in den kommenden Monaten auf massive Einschränkungen einstellen. Weil nördlich des Bahnhofs Implerstraße die Weichenanlage erneuert wird, können auf der gesamten Strecke zwischen Implerstraße und Goetheplatz keine Züge fahren. Die Einschränkungen beginnen am Montag, 14. März 2022 und gehen bis voraussichtlich Sonntag, 19. Juni 2022.

So fahren die U-Bahnen:

Die U3 fährt im 10-Minuten-Takt zwischen Moosach und Sendlinger Tor (zu den Hauptverkehrszeiten Verdichtung zwischen Olympiazentrum und Münchner Freiheit auf einen 5-Minuten-Takt) sowie im 6-7-Minuten-Takt zwischen Fürstenried West und Brudermühlstraße

Im nicht bedienten Abschnitt wird ein Ersatzverkehr mit Bussen im dichten Takt (in Spitzenzeiten alle 2,5 Minuten) eingerichtet