Schon zum zweiten Mal seit Einführung des Neun-Euro-Tickets ist in Oberbayern ein überfüllter Regionalzug evakuiert wurden. Bundespolizisten wollten die Regionalbahn nach München in Freilassing für Grenzkontrollen betreten, sind aber nicht durchgekommen. Der Zug wurde am Nachmittag deshalb teilweise evakuiert. Bereits vor gut zwei Wochen musste in München ein völlig überfüllter Regionalzug evakuiert werden. Die Bahn rät, wegen dem erhöhten Fahrgastaufkommen, Kernzeiten zu meiden.