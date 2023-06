UEFA enthüllt EM-Maskottchen

Die UEFA hat das Maskottchen für die Europameisterschaft 2024 in Deutschland enthüllt. Es handelt sich um einen Bären mit Hose, der den Pokal hält und schwarz-rot-goldene Schuhe trägt. Das Maskottchen ist eine Hommage an den Teddybären, der seinen Ursprung im frühen 20. Jahrhundert in Deutschland haben soll. Es folgt damit auf Berni, das Maskottchen der EM 1988.

Der Name des Bären steht noch nicht fest und die Entscheidung liegt bei den Fußballfans und insbesondere den Kindern. Vier Namen stehen zur Auswahl: „Albärt“, ein kleiner Bär mit großen Ideen, der der perfekte Begleiter für jeden Fußballfan sein soll; „Bärnardo“, ein deutscher Bär, der für die weltweite Bühne gemacht ist; „Bärnheart“, ein eifriger Bär, der die Fußballgemeinschaft in Europa vereinen möchte; und „Herzi von Bär“, ein kleiner Bär, der mit ganzem Herzen für die Liebe zum Spiel lebt. Der endgültige Name wird in zwei Wochen feststehen, und ihr könnt hier mit abstimmen.