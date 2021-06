Große Änderungen im Fußball: unter anderem in der Champions League und der Europa League gibt ab der kommenden Saison keine Auswärtstorregel mehr. Das hat die UEFA heute entschieden. Wenn es also nach Hin- und Rückspiel unentschieden steht, gewinnt nicht mehr die Mannschaft mit mehr Auswärtsspielen. In Zukunft wird es in dem Fall erst Verlängerungen geben und fällt währenddessen kein Tor kommt es zum Elfmeterschießen.