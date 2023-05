Uferlos Festival Run

Das Uferlos Festival hier in Freising organisiert neben viel Musik und Spaßigen Aktivitäten auch traditionell immer den Festival Run. Der findet am Donnerstag, also am Vatertag, statt, startet um 11:30 und geht durch die Isarauen. Von klein bis groß können alle auf unterschiedlich langen Strecken mitlaufen. Meldungen und Startnummernausgabe ist vor Ort ab ca. 10 Uhr möglich. Kinder zahlen 7 Euro, Erwachsene zahlen am Wettkampftag 12 Euro. Günstiger ist eine Anmeldung vorab unter www.lc-freising.de, hier spart man jeweils 2 Euro je Anmeldung. Durstige und hungrige Zuschauer und Angehörige können vor Ort ab 12 Uhr am Uferlos Festival die Stände besuchen.

Kinderlauf: 2,2 km (1 Runden, für Kinder bis einschl. 12 Jahre)

Volkslauf: 6,6 km (3 Runden)

Volkslauf: 11,0 km (5 Runden)

Start und Ziel

Luitpold Anlage an der Tribüne des SC Freising e.V.

(hinter dem Uferlos Gelände)

Startzeit

Alle Läufe: 11:30 Uhr

Meldeschluss

Online-Meldungen sind bis 17.05.2023 um 12.00 Uhr möglich.

Nachmeldungen

am Wettkampftag bis 1 Stunde vor dem Start

Startgeld

5,00 Euro Kinder bis einschl. 12 Jahre

10,00 Euro Erwachsene

(+ 2,00 Euro Nachmeldegebühr am Wettkampftag)