Ukraine-Helferkreis in Freising gegründet

Seit dem Kriegsausbruch in der Ukraine ist die Hilfsbereitschaft enorm hier in Oberbayern. Eine große Last tragen dabei oft die Ehrenamtlichen. Hier in Freising möchten die sich nun besser organisieren und haben einen Ukraine-Helferkreis gegründet. Dort können geflüchtete Ukrainer um Hilfe bitten und Freisinger können zum Beispiel eine Patenschaft auf Zeit für eine ukrainische Familie übernehmen, um ihnen im Alltag zu helfen. Für alle, die mithelfen wollen, gibt es heute Abend um 19 Uhr einen Infoabend im Grünen Hof. Weitere Infos findet ihr hier.