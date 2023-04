Motorradfahrer werden heuer am Kesselberg so umfangreich ausgesperrt wie noch nie. Die Bergstrecke zwischen Kochel- und Walchensee wird ab morgen täglich von 15 bis 22 Uhr für Motorräder gesperrt. Laut einer Auswertung passieren in diesem Zeitraum die meisten schweren Motorradunfälle. Die Sperrung für Motorräder gilt bis zum 31. Oktober.