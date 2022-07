Umfrage zum selbstfahrenden Shuttle-Bus in Grafing

Es soll die Mobilität der Zukunft sein, hier in Grafing: Schon in gut einem Jahr soll zum ersten Mal ein komplett selbstfahrendes Shuttle durch die Stadt fahren. Aktuell laufen Probefahrten am Computer in einer digitalen Kopie von Grafing. Fahren soll das Zukunfts-Shuttle auf einem Rundkurs vom Bahnhof zum Gewerbegebiet Schammach und zum Marktplatz. Ein Jahr vor dem Start will die Stadt jetzt herausfinden, ob die Grafinger das Shuttle auch nutzen würden und hat dazu eine Online-Umfrage gestartet.