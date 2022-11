Riesen Chaos in München. In der BMW Welt haben sich Umweltaktivisten an eines der Ausstellungsautos geklebt. Andere Fahrzeuge haben sie mit Farbe voll gekippt, um gegen fossile Energieträger in der Autoindustrie zu demonstrieren. Etwa 40 Polizeikräfte waren am Samstag im Einsatz, um die Situation wieder in den Griff zu bekommen. Die Gruppe „Scientist Rebellion“ hat sich zu der Aktion bekannt.