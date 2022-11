Umweltaktivisten planen weitere Aktionen

Sie kleben sich am Boden fest, und beschmieren Luxusautos. Die Aktionen verschiedener Umweltaktivisten haben in den letzten Tagen und Wochen auch in München viel Aufsehen erregt. Erst kürzlich hatten sich Demonstranten in der BMW Welt an ein Auto geklebt und andere mit Farbe beschädigt. Die Gruppe „Letzte Generation“ plant in den kommenden Tagen weitere Straßen mit Klebeaktionen lahm zu legen. Ihre Ziele sind dabei vor allem die Autobahnen um München. Das würde zu Verkehrs-Chaos und Staus führen.