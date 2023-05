Unbekannte sprengen Fahrkartenautomat in Poing

Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch einen Fahrkartenautomaten am S-Bahn-Haltepunkt Poing im oberbayerischen Landkreis Ebersberg gesprengt und eine Geldkassette gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, hatten die Täter gegen vier Uhr mehrere Böller in den Automaten der Deutschen Bahn gesteckt und ihn so erheblich beschädigt. Der Schaden wird auf rund 10 000 Euro geschätzt.

Die Täter haben eine Geldkassette aus dem Automaten gestohlen und sind geflüchtet. Eine sofort eingeleitete Fahndung, an der auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war, blieb erfolglos. Wegen der Ermittlungen kam es an der Haltestelle bis in die Morgenstunden zu Beeinträchtigungen.