Unbekannte sprengen Zigarettenautomaten

Unbekannte haben zwei Zigarettenautomaten in Gemeinden im Münchner Landkreis gesprengt und das Bargeld sowie die Zigaretten gestohlen. Ein Automat befand sich am S-Bahnhof im Kirchheimer Ortsteil Heimstetten, der andere im wenigen Kilometer entfernten Aschheimer Ortsteil Dornach, wie die Polizei München am Dienstag mitteilte. Beide Überfälle ereigneten sich in der Nacht auf Montag. Erste Erkenntnisse deuten darauf hin, dass es sich bei beiden Fällen um die gleichen Täter handelt. Zeugen sollen Montagfrüh gesehen haben, wie vier Unbekannte mit Taschen aus dem Heimstetter S-Bahnhof flüchteten.

20 Streifenwagen und ein Polizeihubschrauber suchten die vier Unbekannten Montagmorgen vergeblich. Zur Höhe des Schadens ebenso wie zur Höhe der Beute können nach Angaben eines Polizeisprechers noch keine Angaben gemacht werden. Beide Automaten seien völlig zerstört worden.