Zum Glück ist keinem Kind was passiert. In Neufahrn im Landkreis Freising haben Unbekannte auf einem Spielplatz am Sudetenweg Nägel an einer Kinderrutsche eingeschlagen. Die schauten noch mehrere Zentimeter raus, so dass sich Kinder hätten böse verletzten können. Die Gemeinde hat die Nägel entfernt. Die Polizei hofft jetzt auf Hinweise.Die Nägel müssen zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen eingeschlagen worden sein.